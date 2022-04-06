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Головна Еспресо Т2 Дехто вирішив скористатися війною, щоб ввести в Україні цензуру. І на замовлення російського агресора почати нищити українське телебачення, - Княжицький про вимкнення "Еспресо", "Прямого" та 5 каналу

Дехто вирішив скористатися війною, щоб ввести в Україні цензуру. І на замовлення російського агресора почати нищити українське телебачення, - Княжицький про вимкнення "Еспресо", "Прямого" та 5 каналу

6 квітня, 2022 середа
17:48
Еспресо Т2 Микола Княжицький

Народний депутат України Микола Княжицький вважає, що закриття телеканалів "Еспресо", "Прямий" і "5-го" створене на замовлення російського агресора і нищить українське телебачення

Микола Княжицький поділився своїм поглядом на закриття телеканалів "Еспресо", "Прямий" і "5" в розмові з кореспондентом видання "Високий Замок".

- Хто у час війни і через що викинув із української телемережі 100-відсотково патріотично-українські "Еспресо", "Прямий", "5 канал"?

- Юридично це зробив чоловік, на прізвище Семерей, який виконує обов’язки голови концерну РРТ. Він вимкнув сигнали "Еспресо", "Прямого", "5 каналу", замість них увімкнув сигнали інших каналів. Усно цей чиновник посилається на якісь вказівки зверху – як ми розуміємо, вони надійшли від когось з Офісу президента.

Дехто вирішив скористатися війною, щоб ввести в Україні цензуру. І на замовлення російського агресора почати нищити українське телебачення. Так само як агресор нищить ракетами-бомбами телевізійні вежі у Києві, Рівному, Луцьку, Вінниці, вимикає українські канали у Мелітополі, Херсоні, на інших окупованих територіях – так само пан Семерей, незаконно вимикаючи українські телевізійні канали, позбавляє українців права на правду. За це його має бути притягнуто до кримінальної відповідальності.

- Побутує думка, що ці канали влада закрила, щоб там не звучали альтернативні судження про зміст можливих мирних (а дехто припускає – капітуляційних) угод з Росією... Мовляв, демократична опозиція не мовчатиме, якщо угоди будуть такими, - тож треба ці рупори вільної думки прибрати…

- Така думка має право на існування. Але, швидше за все, хтось прикривається і спекулює на цих угодах для того, щоб загалом встановити в Україні диктатуру. Таких людей в оточенні президента Зеленського є багато. Хтось з них і дав таку вказівку.

- Які наслідки матиме така, грубо кажучи, "санація"? Чи не розколе це єдиний внутрішньополітичний фронт? Чи не відверне від України демократичний західний світ?

- Ризик цього дуже великий, оскільки "Еспресо" має серед своїх партнерів програму "Голос Америки", яка фінансується США, програми Бі-бі-сі, які фінансує Велика Британія – ці країни є нашими найближчими союзниками у боротьбі з ворогом. На згаданих каналах виходили програми France24, кримськотатарського ATR, багатьох інших партнерів, які всебічно показують життя українців під час російської агресії. Дивно виходить: ми, Україна, просимо підтримки цих країн – і водночас викидаємо з ефіру програми, які готують їхні журналісти. Очевидно, це – підкоп під широку міжнародну підтримку України.

- Як "Еспресо", "Прямий", "5 канал" борються, захищають своє право на мовлення, на свободу слова? І чи знає про ці утиски президент Зеленський? Чому немає його реакції?

- Я вдячний вам за ці запитання. Коли журналісти піднімають цю проблему, коли голосів на наш захист лунатиме багато, можливо, президент цю шокуючу подію помітить… Очікуємо його реакції. І сподіваємося на покарання тих, хто вводить в Україні цензуру.

"Еспресо" зараз, можливо, трохи легше, ніж іншим закритим телеканалам – він залишився у деяких кабельних мережах і на супутнику. "5-му" і "Прямому" складніше, бо їхня комутація йшла через концерн РРТ – їх взагалі відімкнули від усього мовлення.

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На цих каналах працюють дуже фахові журналісти. Частина з них пішла на фронт. Частина журналістів "Еспресо" мешкала у розбомблених нині Бучі, Ірпіні. Наша журналістка Лєна Чиченіна вела "Бучанський щоденник", втікала від орків, дивом залишилася живою – зараз працює у Львові. І тепер, після пережитої нею трагедії у Бучі якийсь пан Семерей і ті, хто дав йому вказівку з Офісу президента, хочуть цю дівчину, інших журналістів, які вибралися з районів бойових дій, позбавити роботи, викинути на вулицю. Вони хочуть позбавити зарплати тих журналістів "Еспресо", які пішли зі зброєю у руках захищати країну. Це свинство і ворожа диверсія!

  • Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Микола Княжицький
українські телеканали
свобода слова в Україні
Еспресо.TV
5 канал
Прямий
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