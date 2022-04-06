Переконаний, що рішення про вимкнення "Еспресо" з мережі Т2 є неправильним, – політик, боєць ТрО Києва Єгор Фірсов

Про це він сказав в етері Espreso TV.



Фірсов додав: "Це неправильно, що телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" викинули з мережі телемовлення Т2. Що більш, це ті канали, які спеціалізуються на оперативних, політичних новинах. Зрештою, це те, що відрізняє нас від рашистської федерації – правда, свобода. Ми не маємо права, особливо в час війни, зашиватись у своїй бульбашці та давати привілеї якимось декільком каналам. Тож багато питань до таких рішень "ті ЗМІ підклюємо, тих відмикаємо" – я такого не підтримую".



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