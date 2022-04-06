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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Нам треба налаштовувати себе на те, що ця війна скоро не скінчиться, – політик, боєць ТрО Києва Єгор Фірсов
Ексклюзив

Нам треба налаштовувати себе на те, що ця війна скоро не скінчиться, – політик, боєць ТрО Києва Єгор Фірсов

6 квітня, 2022 середа
15:57
війна з Росією ЗСУ

Фірсов зазначив, що він не має жодного сумніву у бійцях ЗСУ та ТрО, а цивільним громадянам радить налаштуватись та берегти сили й витривалість

Про це він сказав в етері Espreso TV.

Фірсов зауважив, що дуже важливо психологічно та стратегічно себе налаштовувати, що ця війна скоро не скінчиться. Це стосується передовсім звичайних громадян, не говорячи вже про військових.

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"Я не сумніваюсь у своїх побратимах, бійцях ЗСУ та ТрО, там, повірте, такі сталеві нерви й інші місця, що сумніву немає, проте людей я б налаштовував, що потрібно психологічно готуватись, робити запаси, розуміти, що війна може бути довго й іноді важко", – сказав боєць.

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