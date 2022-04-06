Нам треба налаштовувати себе на те, що ця війна скоро не скінчиться, – політик, боєць ТрО Києва Єгор Фірсов

Про це він сказав в етері Espreso TV.



Фірсов зауважив, що дуже важливо психологічно та стратегічно себе налаштовувати, що ця війна скоро не скінчиться. Це стосується передовсім звичайних громадян, не говорячи вже про військових.



Читайте також: Перемога буде тоді, коли ми відвоюємо всі свої території, а Росія розпадеться на 20, або більше держав, — комбат батальйону ТрО Києва



"Я не сумніваюсь у своїх побратимах, бійцях ЗСУ та ТрО, там, повірте, такі сталеві нерви й інші місця, що сумніву немає, проте людей я б налаштовував, що потрібно психологічно готуватись, робити запаси, розуміти, що війна може бути довго й іноді важко", – сказав боєць.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb