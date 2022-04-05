Перемога буде тоді, коли ми відвоюємо всі свої території, а Росія розпадеться на 20, або більше держав, — комбат батальйону ТрО Києва

Про це він сказав в етері Espreso TV.



Кузик наголосив: "Перемога для мене – це коли ми всіх, без виключення, окупантів на нашій землі повбиваємо, відновимо території від Криму до Донбасу, або ж навіть включно з Кубанню. А Росія розпадеться на декілька, від 50 до 20 держав, народностей, які будуть мирно жити з сусідами".



Також комбат додав, якщо ж Україна просто відкотить ворога на лінії 24 лютого, то Росія рано чи пізно виплутається з санкційного тиску, а ця війна перенесеться на наступне покоління.



"Такий досвід був в Ічкерії. Першу навалу окупантів вони стримали, проте потім був Хасавюртський мирний договір і Росія наплювала на нього. А потім росіяни вчинили етнічні чистки, знищували народ цілими селами, поставила свого “гауляйтера” і досі утримує цей народ в неволі", – додав Кузик.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb