Перемога буде тоді, коли ми відвоюємо всі свої території, а Росія розпадеться на 20, або більше держав, — комбат батальйону ТрО Києва
Петро Кузик зауважив, якщо Україна не відвоює всі окуповані території, а просто відкотить ворога на лінії 24 лютого, то згодом ця війна перенесеться на наступні покоління
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Кузик наголосив: "Перемога для мене – це коли ми всіх, без виключення, окупантів на нашій землі повбиваємо, відновимо території від Криму до Донбасу, або ж навіть включно з Кубанню. А Росія розпадеться на декілька, від 50 до 20 держав, народностей, які будуть мирно жити з сусідами".
Також комбат додав, якщо ж Україна просто відкотить ворога на лінії 24 лютого, то Росія рано чи пізно виплутається з санкційного тиску, а ця війна перенесеться на наступне покоління.
"Такий досвід був в Ічкерії. Першу навалу окупантів вони стримали, проте потім був Хасавюртський мирний договір і Росія наплювала на нього. А потім росіяни вчинили етнічні чистки, знищували народ цілими селами, поставила свого “гауляйтера” і досі утримує цей народ в неволі", – додав Кузик.
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