Декларувати місце проживання онлайн: "Дія" розпочала бета-тестування
На порталі "Дія" стартував бета-тест із декларування місця проживання
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Послугу зможуть отримати за 1 робочий день, як власники ID-карток, так і паспортів-книжечок. У декілька кліків та без походів у ЦНАПи та військкомати", - йдеться у повідомленні.
Послуга доступна майже по всій Україні. У Дніпрі, Одесі, Чернівцях, Миколаєві та Херсоні вона стане доступною згодом.
Для участі в тестуванні потрібно:
- податковий номер заявника та власників/співвласників житла;
- електронний підпис заявника та власників/співвласників житла;
- право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року);
- бути старшим від 14 років.
На бета-тестування записалися вже майже 4 000 тис. людей. Здійснити реєстрацію можна за цим посиланням https://team2.diia.gov.ua.
- Нагадаємо, 29 листопада на порталі "Дія" з'явилася можливість зробити заявку на перерахунок або призначення пенсії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.43
-
EUR
Купівля 30.66Продаж 31.09
- Актуальне
- Важливе