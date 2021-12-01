Декларувати місце проживання онлайн: "Дія" розпочала бета-тестування

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Послугу зможуть отримати за 1 робочий день, як власники ID-карток, так і паспортів-книжечок. У декілька кліків та без походів у ЦНАПи та військкомати", - йдеться у повідомленні.

Послуга доступна майже по всій Україні. У Дніпрі, Одесі, Чернівцях, Миколаєві та Херсоні вона стане доступною згодом.

Для участі в тестуванні потрібно:

податковий номер заявника та власників/співвласників житла;

електронний підпис заявника та власників/співвласників житла;

право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року);

бути старшим від 14 років.

На бета-тестування записалися вже майже 4 000 тис. людей. Здійснити реєстрацію можна за цим посиланням https://team2.diia.gov.ua.

