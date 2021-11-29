На порталі "Дія" з'явилася функція запиту на призначення чи перерахунок пенсій

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Міністр зазначив, що для надання цієї послуги було максимально автоматизовано процес, щоб зменшити кількість потрібних документів, полів для заповнення і пришвидшити процедуру.



Щоб оформити призначення чи перерахунок виплат через портал "Дія", потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи й надіслати заявку.



Федоров зазначив, що в умовах пандемії коронавірусу такі інновації убезпечать людей похилого віку від ризику інфікуватися в чергах.



Міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час онлайн-презентації нових електронних послуг додала, що завдяки новій функції можна буде за кілька хвилин заповнити заявку, засвідчити електронним підписом, а необхідні документи підтягнуться автоматично.



Також у порталі "Дія" з'явилася можливість оформити довідки ОК-7 (про страховий стаж) і ОК-5 (про трудовий стаж), важливі для отримання й перерахунку пенсій.





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