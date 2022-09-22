"Демобілізація окупантів": спецпризначенці показали підбірку влучних ударів на Запорізькому напрямку
Спецпризначенці СБУ оприлюднили збірку знищення на Запорізькому напрямку складів, позицій та бронемашин російських окупантів
Про це інформує Служба безпеки України.
"Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ продовжують "демобілізовувати" російських окупантів на всіх фронтах. Сьогодні підбірка влучних ударів на Запорізькому напрямку", - написали у відомстві.
Повідомляється, що протягом декількох днів українські воїни знищили бронетранспортер, бойову машину піхоти, склад з російськими боєприпасами та вдарили по позиціях піхоти армії РФ.
Також бійці пострілом з протитанкового ракетного комплексу підбили російський танк.
- 21 вересня російські окупанти обстріляли населені пункти Куп'янськ і Стрілеча на Харківщині, унаслідок чого постраждали шестеро мирних жителів.
- У Харкові росіяни завдали ракетного удару по залізничному вокзалу та знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх ліквідованих військових.
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