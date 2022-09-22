Про це інформує Служба безпеки України.

"Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ продовжують "демобілізовувати" російських окупантів на всіх фронтах. Сьогодні підбірка влучних ударів на Запорізькому напрямку", - написали у відомстві.

Повідомляється, що протягом декількох днів українські воїни знищили бронетранспортер, бойову машину піхоти, склад з російськими боєприпасами та вдарили по позиціях піхоти армії РФ.

Також бійці пострілом з протитанкового ракетного комплексу підбили російський танк.

21 вересня російські окупанти обстріляли населені пункти Куп'янськ і Стрілеча на Харківщині, унаслідок чого постраждали шестеро мирних жителів.

У Харкові росіяни завдали ракетного удару по залізничному вокзалу та знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх ліквідованих військових.

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