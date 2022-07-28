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День хрещення Київської Русі - України та української державності: історія свят

28 липня, 2022 четвер
08:20
Суспільство Київ

У четвер, 28 липня, в Україні відзначають День хрещення Київської Русі – України, а також День Володимира Великого. Цього року наша країна також уперше відзначає День української державності

Про це передає Еспресо.


Цей день офіційно називається День хрещення Київської Русі – України. Його було засновано указом третього президента України Віктора Ющенка від 25 липня 2008 року.

Дату обрано не випадково. За переказами, саме в цей день у 988 році князь Володимир прийняв нову віру і повернувся до Києва, щоб охрестити народ Русі. До речі, точну дату хрещення так і не встановили, її відзначили лише ймовірно. Це 14 серпня (за старим стилем) 988 року.

Історія хрещення Київської Русі

У ті часи звернення до християнської віри було звичною практикою поведінки Візантії з войовничими кочівниками. Подібну практику вирішили застосувати до Київської Русі. Для цього Константинопольський патріарх Фотій І відправив до Києва послів.

Джерела стверджують, що в цей час були хрещені князі Аскольд та Дір з "боярами". Проте інші джерела свідчать, що перше хрещення на Русі сталося за часів Василя І та патріарха Ігнатія.

Так, першим правителем Київської Русі, котрий прийняв християнство, була бабуся Володимира Великого, княгиня Ольга. Вважається також, що Володимир вирішив хрестити Русь з політичних мотивів, прагнучи цим об'єднати ворогуючі племена і зміцнити владу.

У "Повісті минулих літ" згадується "випробування вір", яке відбувалося перед хрещенням. Київському князю пропонували прийняти іслам та іудаїзм, але зупинився на християнстві. Володимир прийняв хрещення у Херсонесі та взяв собі ім'я Василь. Також він одружився з візантійською принцесою Анною.

У свою чергу масове хрещення жителів Русі відбулося у Дніпрі. Водночас його підтримали не всі. Тих, хто був незгодний, змінити віру доводилося вмовляти, іноді це робили з допомогою зброї.

День української державності

Сьогодні, 28 липня 2022 року, Україна вперше відзначає нове державне свято - День української державності. Про його започаткування український президент Володимир Зеленський оголосив рік тому, 24 серпня 2021 року, у день святкування 30-річчя незалежності України.

Виступаючи з промовою на Майдані Незалежності, Зеленський в прямому ефірі підписав указ "Про День української державності". Цей документ започатковує традицію відзначати нове свято щороку 28 липня - у День хрещення Київської Русі - України.

В указі презедента йдеться, що історія української державності сягає своїм корінням "часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя Київського Володимира Великого". Саме він, прийнявши у 988 році християнство, "засвідчив цивілізаційний вибір Київської Русі".

Спадкоємцями Київської держави тих часів Україна вважає:

  • Галицько-Волинське князівство,
  • Українську козацьку державу,
  • Українську Народну Республіку,
  • Західноукраїнську Народну Республіку,
  • Українську Державу,
  • Карпатську Україну
  • сучасну незалежну Україну.

В указі також зазначено, що День української державності Україна святкує, керуючись Актом проголошення незалежності від 24 серпня 1991 року, який був схвалений 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням.

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Культура
Україна
Володимир Зеленський
київська русь
новини Києва
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