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День Незалежності: на яких вулицях обмежать рух транспорту в Києві

24 серпня, 2021 вiвторок
08:21
Суспільство громадський транспорт

У Києві 24 серпня починаючи з 06:00 через проведення святкових дійств обмежать рух низкою вулиць

Про це передає пресслужба КМДА.

Так, 24 серпня із 06:00 до 12:30 у зв’язку із проведенням параду військ до Дня Незалежності обмежать рух низкою вулиць.

Тимчасове обмеження руху транспортних засобів заплановане:

- під час руху зведеної механізованої колони до місця проведення параду військ на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності: вул. Маршала  Рибалка – вул. Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

- аеродром "Святошин" – вул. Академіка Туполєва – зустрічною смугою проспекту Перемоги до шляхопроводу метро "Нивки" – проспект Перемоги – площа Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська та далі: вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

- вул. Антоновича – вул. І. Федорова (Либідська площа, залежно від довжини колони) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

- військова частина А0139 (проспект Перемоги, 55/2) – проспект Перемоги – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик.

Під час руху зведеної механізованої  основної колони після проходження вул. Хрещатик та повернення до місць розміщення (станції навантаження військової техніки) після параду військ:

- пл. Європейська – Володимирський узвіз – Боричів узвіз (смугою зустрічного руху) – вул. Набережно-Хрещатицька (смугою зустрічного руху) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола та далі: вул. Набережно-Лугова – вул. Межигірська – вул. Новокостянтинівська – залізнична станція розвантаження "Почайна";

- вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – вул. В. Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222 (А1937);

- пл. Європейська – Петрівська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – проспект Перемоги та далі: шляхопровід метро "Нивки" (розворот у зворотному напрямку) – проспект Перемоги – в/ч А0139;

- вул. Академіка Туполєва – аеродром "Святошин".

Під час руху зведеної механізованої колони запасної військової техніки після проходження вул. Хрещатик та повернення до місць розміщення (станції навантаження ОВТ) після параду військ: вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – вул. Льва Толстого – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського – площа Перемоги – вул. В. Чорновола та далі: вул. Глибочицька – вул. Верхній Вал – вул. Набережно-Лугова – вул. Межигірська – вул. Новокостянтинівська – залізнична станція розвантаження "Почайна";

- вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222 (А1937);

- вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – вул. Льва Толстого – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського – площа Перемоги – проспект Перемоги та далі: шляхопровід метро "Нивки" (розворот у зворотному напрямку) – проспект Перемоги – в/ч А0139;

- вул. Академіка Туполєва – аеродром "Святошин".

Також 24 серпня можливі тимчасові обмеження руху транспорту на таких вулицях:

  • Петрівська алея, Паркова дорога від Петрівської алеї до Аскольдової могили;
  • вул. Інститутська (від вул. Шовковичної до вул. Ольгинської), вул. Ольгинська до пл. Івана Франка, пл. Івана Франка, вул. Станіславського, вул. Архітектора Городецького (від вул. Ольгинської до вул. Заньковецької), вул. Заньковецької (від вул. Архітектора Городецького до вул. Станіславського), від будинку на вул. Михайла Грушевського, 9-А до Паркової дороги;
  • вул. Михайла Грушевського (від перехрестя вул. Садової до Кріпосного пров.), вул. Липська (від вул. Михайла Грушевського до вул. Інститутської);
  • вул. Трьохсвятительська, пл. Європейська, вул. Михайла Грушевського (від Європейської площі до Кріпосного пров.), Майдан Незалежності (від вул. Хрещатик до вул. Костьольної), вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська до вул. Стрілецької, вул. Костьольна, вул. Липська (від вул. Михайла Грушевського до вул. Інститутської), Петрівська алея, Паркова дорога, Дніпровський узвіз від будинку на вул. Михайла Грушевського, 9-А до Паркової дороги.

Окрім того, 24 серпня із 06:00 до 12:30 заплановані обмеження руху транспортних засобів на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської).

А також із 06:00 24 серпня до закінчення заходів на ділянках від вул. Малої Житомирської до Софійської площі, вул. Софіївській (крім громадського транспорту), вул. Лютеранській (від вул. Заньковецької до вул. Шовковичної), вул. Шовковичній (від вул. Лютеранської до вул. Інститутської), вул. Фізкультури.

Нагадаємо, що призупинять функціонування паркувальних майданчиків у день проведення параду військ із проходженням у пішому порядку на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), в тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

24 серпня із 08:00 до закінчення заходів тимчасово закриють на вхід і вихід зі станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" на Алею Героїв Небесної Сотні до завершення урочистих заходів у центрі міста. Проте у ніч з 24 на 25 серпня буде продовжено роботу пасажирського транспорту загального користування на 2 години.

На час обмеження руху будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

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КМДА
День Незалежності
Київ
рух транспорту
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