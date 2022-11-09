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День української писемності та мови: історія й традиції

9 листопада, 2022 середа
06:49
Культура День української писемності та мови

Сьогодні, 9 листопада, наша країна відзначає День української писемності та мови

Про це передає Еспресо.TV.

Історія свята

Цей день українці святкують з 1997 року. Встановлений він указом президента України на підтримку ініціативи громадських організацій у день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Він був письменником-агіографом, основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі, мислителем, вченим, ченцем Києво-Печерського монастиря.

Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова. Він є автором найдавнішої пам’ятки історіографії та літератури українців – "Повісті минулих літ". Цей твір складений на основі сучасних автору подій і архівних літописів, народних переказів та оповідань.

Носіями української мови є 40-45 мільйонів людей, більшість з яких мешкають на території України. Поширена наша мова також у Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Канаді, США та інших країнах, де проживають українці. Українська мова є другою або третьою слов'янською мовою за кількістю мовців і входить до 30 найпоширеніших мов світу.

Традиції на День української писемності та мови

У цей день:

  • покладають квіти до пам’ятника Несторові-літописцю
  • відзначають найкращих популяризаторів українського слова
  • заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою; 
  • стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика – конкурс проводиться за підтримки Міністерства освіти та науки України та Ліги українських меценатів. Щорічна кількість учасників – понад 5 млн із 20 країн світу

На честь свята жителі України також можуть написати Радіодиктант національної єдності, який започаткований у 2000 році.

Цьогоріч він розпочнеться об 11:00. Текст написала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, а читатиме народна артистка, Герой України Ада Роговцева. 

Також до методичної роботи над радіодиктантом долучиться мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Доєднатися до диктанту можна буде на таких платформах:

  • Українське радіо або Радіо Культура
  • Телеканал Суспільне Культура
  • Діджитал-платформи Суспільного: facebook, ютуб-канали Українського Радіо та Суспільне Новини
  • У додатку "Дія"

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Суспільство
Україна
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