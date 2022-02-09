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Головна війна з Росією "День відкритих дверей в "Борисполі": до України вдруге за добу прибула військова допомога США

"День відкритих дверей в "Борисполі": до України вдруге за добу прибула військова допомога США

9 лютого, 2022 середа
22:12
війна з Росією Військова допомога США

У середу, 9 лютого, до України в міжнародний аеропорт "Бориспіль" вдруге прибув літак із військовою допомогою США, ним доставили 10-й вантаж американських боєприпасів

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Сьогодні "День відкритих дверей" в аеропорту "Бориспіль"! Відразу за 9-м птахом зі Сполучених Штатів Америки прилетів 10-й птах", - написав Резніков.

Міністр зазначив, що літаком до України зі США доставили понад 80 тонн боєприпасів.
 

 
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боєприпаси
Олексій Резніков
військова допомога США Україні
аеропорт "Бориспіль"
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