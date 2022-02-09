"День відкритих дверей в "Борисполі": до України вдруге за добу прибула військова допомога США
У середу, 9 лютого, до України в міжнародний аеропорт "Бориспіль" вдруге прибув літак із військовою допомогою США, ним доставили 10-й вантаж американських боєприпасів
Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Сьогодні "День відкритих дверей" в аеропорту "Бориспіль"! Відразу за 9-м птахом зі Сполучених Штатів Америки прилетів 10-й птах", - написав Резніков.
Міністр зазначив, що літаком до України зі США доставили понад 80 тонн боєприпасів.
- Нагадаємо, 9 лютого до України прибув дев'ятий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки, він також доставив понад 80 тонн боєприпасів.
- Крім того, 9 лютого Україна отримала військово-технічну допомогу від Великої Британії.
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