"День відкритих дверей в "Борисполі": до України вдруге за добу прибула військова допомога США

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Сьогодні "День відкритих дверей" в аеропорту "Бориспіль"! Відразу за 9-м птахом зі Сполучених Штатів Америки прилетів 10-й птах", - написав Резніков.

Міністр зазначив, що літаком до України зі США доставили понад 80 тонн боєприпасів.

