Про це вона написала у твітері.

"Мені здається, що в часи російського вторгнення, яке настільки чітко націлено на українську культуру й історію, як і на територію та людей, День вишиванки стає ще важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці", - зауважила Мелінда Сіммонс.

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