День вишиванки стає ще важливішим через атаку РФ на культуру України, - посол Британії
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що РФ також атакує українську культуру, тому День вишиванки стає ще важливішим
Про це вона написала у твітері.
"Мені здається, що в часи російського вторгнення, яке настільки чітко націлено на українську культуру й історію, як і на територію та людей, День вишиванки стає ще важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці", - зауважила Мелінда Сіммонс.
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