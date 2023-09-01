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1 вересня - День знань. Історія і традиції "першого дзвоника"

1 вересня, 2023 п'ятниця
09:00
Суспільство квіти-1 вересня

Кожного року 1 вересня в Україні відзначають День знань. У цей день в усіх школах України лунають "перші дзвоники", святкова музика та державний гімн України

Традиції

У цей день в усіх школах України лунають "перші дзвоники". Вони сповіщають традиційно на урочистій лінійці про те, що новий навчальний рік розпочато.

Святково вдягнені школярі разом із батьками та вчителями у дворі школи шукають розмітку для свого класу, слухають промови директора, часто представників місцевої влади та священнослужителів.

Лунають традиційні віршики від першокласників.

А потім хтось із старшокласників несе на руках "першачка" по колу в дворі й обоє дзвонять у перший дзвоник. Це означає, що новий навчальний рік – розпочато.

Цей день особливий для тих, хто йде перший раз в перший клас, і для тих, у кого цей майбутній навчальний рік – останній.

перше вересня, школа

Фото: gettyimages

 

Після програми виступів та промов класи, як правило, збираються на виховні години, на яких класний керівник оголошує організаційні моменти щодо початку нового навчального року.

перше вересня, школа

Фото: gettyimages

 

Перший навчальний день розпочинається із відкритого уроку на тему патріотизму та історії.

перше вересня, школа

Фото: gettyimages

 

Вчителям учні дарують квіти та коробки з цукерками.

У всіх дитячих садках, школах та вузах проводяться урочисті лінійки, лунає державний гімн України та виноситься жовто-блакитний прапор.

Історія

День знань - державне свято, проголошене 1 вересня 1984 року Верховною Радою СРСР. В Україні та деяких інших країнах, зокрема в країнах СНД. Донині відзначається та збігається з початком навчального року. Першокласники у цей день відзначають "Свято Першого дзвоника".

Дрес-код на перше вересня (День знань)

перше вересня, школа

Фото: gettyimages

 

На День знань школярі вдягаються по особливому урочисто.

У часи незалежності 1 вересня в День знань учні та вихованці дитячих садків зустрічають переважно в традиційному варіанті "білий верх-темний низ". Але частіше тепер прийнято вдягати вишиванку.

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освіта
дитячі садки
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