Денісова звернулася до Міжнародного комітету Червоного хреста з проханням терміново здійснити візит до політв'язнів Хараберюшів і сприяти негайній госпіталізації

Про це повідомляє Офіс омбудсмана.



"Брати Сергій та Дмитро Хараберюші, які незаконно утримуються органами окупаційної адміністрації РФ у Макіївській виправній колонії №32, піддаються жорстоким тортурам за свою проукраїнську позицію", - повідомила вона.



Сергія та Дмитра Хараберюшів затримали 18 серпня 2017 дорогою на роботу - Донецький металургійний завод. Їх заштовхали до мікроавтобуса та відвезли до "МГБ ДНР". Їх били та катували струмом, вимагаючи зізнання, що вони родичі українського контррозвідника Олександра Хараберюша, який загинув у Маріуполі 2017 року.



Потім чоловіків перевели до "Ізоляції", де влаштовували бої на кулаках між затриманими. Сергія Хараберюша закрили в підвалі, а Дмитра Хараберюша - в камері №8, де примушували знущатися з іншого заручника. Коли українець не погодився, йому відбили нирки.



"На цьому тортури не обмежилися. Зокрема, одному з братів наказали газонокосаркою зрізати траву на полі з мінними розтяжками. Аби не підірватися, траву доводилося виривати руками", - повідомила Людмила Денісова.



Окупанти 18 травня 2018 року перевели Сергія та Дмитра Хараберюшів з "Ізоляції" до Донецького СІЗО. На "суді" їх звинуватили у "шпигунстві" та призначили по 11 років позбавлення волі.



"Усі вищеназвані дії стосовно братів Хараберюшів є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.



Вона звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні з проханням терміново здійснити візит до братів Хараберюшів, сприяти їхній негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Також Людмила Денісова просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля надання відповідної допомоги та порушення питання про їх звільнення за станом здоров'я.

Нагадаємо, українського військовополоненого Онищука сьомий рік тримають у ОРЛО без зв'язку з сім'єю й адвокатами.

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