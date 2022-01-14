Денісова звернулася до Міжнародного комітету Червоного хреста з проханням терміново здійснити візит до політв'язнів Хараберюшів і сприяти негайній госпіталізації
Політв'язнів Сергія та Дмитра Хараберюшів російські найманці в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині жорстоко катують за їхню проукраїнську позицію
Про це повідомляє Офіс омбудсмана.
"Брати Сергій та Дмитро Хараберюші, які незаконно утримуються органами окупаційної адміністрації РФ у Макіївській виправній колонії №32, піддаються жорстоким тортурам за свою проукраїнську позицію", - повідомила вона.
Сергія та Дмитра Хараберюшів затримали 18 серпня 2017 дорогою на роботу - Донецький металургійний завод. Їх заштовхали до мікроавтобуса та відвезли до "МГБ ДНР". Їх били та катували струмом, вимагаючи зізнання, що вони родичі українського контррозвідника Олександра Хараберюша, який загинув у Маріуполі 2017 року.
Потім чоловіків перевели до "Ізоляції", де влаштовували бої на кулаках між затриманими. Сергія Хараберюша закрили в підвалі, а Дмитра Хараберюша - в камері №8, де примушували знущатися з іншого заручника. Коли українець не погодився, йому відбили нирки.
"На цьому тортури не обмежилися. Зокрема, одному з братів наказали газонокосаркою зрізати траву на полі з мінними розтяжками. Аби не підірватися, траву доводилося виривати руками", - повідомила Людмила Денісова.
Окупанти 18 травня 2018 року перевели Сергія та Дмитра Хараберюшів з "Ізоляції" до Донецького СІЗО. На "суді" їх звинуватили у "шпигунстві" та призначили по 11 років позбавлення волі.
"Усі вищеназвані дії стосовно братів Хараберюшів є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.
Вона звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні з проханням терміново здійснити візит до братів Хараберюшів, сприяти їхній негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Також Людмила Денісова просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля надання відповідної допомоги та порушення питання про їх звільнення за станом здоров'я.
- Нагадаємо, українського військовополоненого Онищука сьомий рік тримають у ОРЛО без зв'язку з сім'єю й адвокатами.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.73
Купівля 27.73Продаж 28.02
-
EUR
Купівля 31.65Продаж 32.12
- Актуальне
- Важливе