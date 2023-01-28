Про це заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт із військової контррозвідки Михайло Притула в етері Еспресо.

За його словами, РФ має лише людський ресурс, а українці воюють із деградованою російською армією, яка "скотилася до рівня середини ХХ ст." і застосовує не високотехнологічне озброєння, на відміну від ЗСУ.

"З одного боку, Україна збирається звільнити території, окуповані російською армією, з іншого - Путін намагається їх утримати та наступати, але це наступ для оборони. Звільнення Донбасу та Криму буде для Путіна вже перебором, ударом, який призведе до зміни політичного режиму", - наголосив експерт.

16 січня в розвідці повідомили, що перед новим командувачем окупантів в Україні Валерієм Герасимовим стоїть мета захоплення Донбасу та формування "зони безпеки" до березня.

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