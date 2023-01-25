Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Деокупація Луганської області, можливо, буде найважчою в цілому в Україні. Ворог продовжує стягувати резерви, орки мали час на підготовку, суцільне мінування, лісиста місцевість і зомбування Путіним - усе це ускладнює просування ЗСУ на Луганському напрямку", - заявив він.

Гайдай розповів, що нещодавно ЗСУ "вивели зі строю сотню кадрових російських військових, при цьому з нашого боку навіть жодного пораненого".

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Раніше Гайдай казав, що ЗСУ матимуть плацдарм для наступу в напрямку Сєверодонецька та Рубіжного після деокупації Кремінної.

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