Деокупація Луганської області, можливо, буде найважчою в Україні, - ОВА
В Україні, можливо, найважче буде звільнити від російських окупантів Луганську область, адже на цей напрямок ворог стягує максимальні резерви
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Деокупація Луганської області, можливо, буде найважчою в цілому в Україні. Ворог продовжує стягувати резерви, орки мали час на підготовку, суцільне мінування, лісиста місцевість і зомбування Путіним - усе це ускладнює просування ЗСУ на Луганському напрямку", - заявив він.
Гайдай розповів, що нещодавно ЗСУ "вивели зі строю сотню кадрових російських військових, при цьому з нашого боку навіть жодного пораненого".
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- Раніше Гайдай казав, що ЗСУ матимуть плацдарм для наступу в напрямку Сєверодонецька та Рубіжного після деокупації Кремінної.
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