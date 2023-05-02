Його було викладено на платформі Change.org

Декларація складається з п'яти основних пунктів:

Війна проти України є злочинною. Російські війська мають бути виведені з усіх окупованих територій. Міжнародно визнані кордони Росії мають бути відновлені; військові злочинці мають бути віддані суду, а жертвам агресії мають бути виплачені компенсації. Режим Путіна є нелегітимним та злочинним. Тому він має бути ліквідований. Ми бачимо Росію країною, в якій гарантуються права та свободи особистості, в якій виключено можливість узурпації державної влади. Здійснення імперської політики всередині країни та за її межами є неприпустимим. Політичні в'язні та військовополонені мають бути звільнені, насильно переміщені особи мають отримати можливість повернення, а викрадені українські діти мають бути повернені до України. Ми висловлюємо солідарність з тими росіянами, хто незважаючи на жахливі репресії, має сміливість виступати з антипутінських та антивоєнних позицій, і з тими десятками мільйонів, хто відмовляється брати участь у злочинах режиму.

У Декларації також йдеться, що ті, хто її підписав, поділяють цінності демократичного суспільства, визнають права і свободи людини, принципи різноманітності та рівноправності, неприйняття дискримінації.

Декларацію підписали 68 представників опозиції. Вони зобов'язуються "утримуватися від публічних конфліктів у демократичних та антивоєнних рухах".

Серед тих, хто підписав документ, - політики в еміграції Михайло Ходорковський, Дмитро Гудков, Ілля Пономарьов і Леонід Гозман, політологи Кирило Рогов та Іван Преображенський, підприємці Євген Чичваркін і Борис Зімін, економісти Сергій Гурієв та Андрій Ілларіонов, юристи Марк Фейгін та Олена Лук'янова, галерист Марат Гельман, активістки Євгенія Чирікова та Анастасія Шевченко, а також представники російських антивоєнних рухів у різних країнах. Нарада опозиційних активістів відбулася з ініціативи Ходорковського і кількох інших опозиціонерів, які живуть за межами РФ.

Серед тих, хто підписав декларацію, немає представників Фонду боротьби з корупцією. Соратники Олексія Навального також не брали участь у зустрічі у Берліні, організованій Михайлом Ходорковським на полях щорічної правозахисної конференції пам'яті Юрія Шмідта — російського правозахисника та адвоката, який помер у 2013 році.

Станом на момент публікації матеріалу, декларація зібрала понад 11 тисяч підписів при необхідних 15 тисяч.