Деокупувати Кремінну можуть уже на початку 2023 року, – Гайдай
Біля міста Кремінна відбуваються запеклі бої, росіяни стягують туди багато сил і засобів
Про це написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Там в нас дуже запеклі бої відбуваються. Та інформація, яку чомусь розповсюдили, що зайшли наші війська в Кремінну, – вона не відповідає дійсності. Біля Кремінної перебувають Сили оборони , але там точаться запеклі бої. Росіяни туди дійсно стягують і перекидають свої підрозділи. Зараз дуже багато "вагнерівців" туди перекинули", - йдеться в повідомленні.
За його словами, російське військове командування добре розуміє, що Кремінна – це "достатньо стратегічний населений пункт" і втратити його "буде вкрай боляче".
Він висловив сподівання, що українські війська і надалі потрохи будуть просуватися уперед і що деокупувати Кремінну можуть уже на початку 2023 року.
А після цього, за словами голови ОВА, є "декілька варіантів наступу і просування Сил оборони".
- Роман Власенко, голова Сєвєродонецької РВА, повідомив, що Кремінна, Сватове, Сєверодонецьк та Рубіжне – це гарячі точки, де окупаційна цивільна влада вже сидить на валізах або перебралася у тилові міста.
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