Кремінна стане найперспективнішим напрямком для розвитку українського контрнаступу на Луганщині, - голова Сєверодонецької РВА
Роман Власенко, голова Сєвєродонецької РВА, повідомив, що Кремінна, Сватове, Сєверодонецьк та Рубіжне – це гарячі точки, де окупаційна цивільна влада вже сидить на валізах або перебралася у тилові міста
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На сьогодні дві гарячі точки у Сєверодонецькому районі – це Білогорівка та Кремінна. У Білогорівці наші хлопці тримають оборону. Є просування та непогані перспективи по Кремінній. Я думаю, що Кремінна стане найперспективнішим напрямком для розвитку українського контрнаступу на Луганщині та деокупації Луганської області", - зазначив голова Сєвєродонецької РВА.
Роман Власенко додав, що з моменту успіхів української армії на Харківщині, спостерігаються занепокоєння колаборантів у місцевих громадах.
"Кремінна, Сватове, Сєверодонецьк та Рубіжне – це зараз всі гарячі точки й там окупаційна цивільна влада або сидить вже на валізах, або тільки приїжджають у громади пофотографуватися, а живуть безпосередньо десь у тилових містах, чи то у Луганську, чи то у Старобільську", - розказав Власенко.
- 28 листопада Генштаб ЗСУ інформував, що за попередній тиждень внаслідок дій Збройних Сил України один із підрозділів російських загарбників зазнав втрат до 70% особового складу на Луганщині
- 1 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Луганщині росіяни щодня відловлюють по пів сотні своїх дезертирів
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.6Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе