Про це він розповів в етері Еспресо.



"На сьогодні дві гарячі точки у Сєверодонецькому районі – це Білогорівка та Кремінна. У Білогорівці наші хлопці тримають оборону. Є просування та непогані перспективи по Кремінній. Я думаю, що Кремінна стане найперспективнішим напрямком для розвитку українського контрнаступу на Луганщині та деокупації Луганської області", - зазначив голова Сєвєродонецької РВА.

Роман Власенко додав, що з моменту успіхів української армії на Харківщині, спостерігаються занепокоєння колаборантів у місцевих громадах.

"Кремінна, Сватове, Сєверодонецьк та Рубіжне – це зараз всі гарячі точки й там окупаційна цивільна влада або сидить вже на валізах, або тільки приїжджають у громади пофотографуватися, а живуть безпосередньо десь у тилових містах, чи то у Луганську, чи то у Старобільську", - розказав Власенко.

28 листопада Генштаб ЗСУ інформував, що за попередній тиждень внаслідок дій Збройних Сил України один із підрозділів російських загарбників зазнав втрат до 70% особового складу на Луганщині

1 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Луганщині росіяни щодня відловлюють по пів сотні своїх дезертирів

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