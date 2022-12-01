На Луганщині росіяни щодня відловлюють по пів сотні своїх дезертирів, - Генштаб ЗСУ
На Луганщині росіяни масово тікають із позицій, командування щодня відловлює до 50 дезертирів
Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав на брифінгу в четвер.
За його словами, дезертири намагаються самостійно перетнути кордон і повернутися додому до Росії.
"Російськими спецслужбами констатується збільшення потоку дезертирів з окупаційних військ, які після самовільного залишення позицій на тимчасово окупованій території Луганської області намагаються перетнути кордон та відбути до Росії. За наявними даними, щоденно затримуються до 50 військовослужбовців зазначеної категорії", - повідомив Громов.
- Раніше Генштаб констатував, що за попередній тиждень один із підрозділів російських загарбників на Луганщині зазнав втрат до 70% особового складу.
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