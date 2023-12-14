Депутати Київради ухвалили бюджет на 2024 рік
Рішення щодо ухвалення бюджету столиці на наступний рік підтримали 80 депутатів. Основним напрямком фінансування стала освітня сфера, за нею - транспорт, дорожнє господарство та зв’язок
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він зазначив, що доходи на наступний рік запланували в сумі понад 72,6 млрд грн, видатки - більш ніж 85,3 млрд грн.
На сферу освіти передбачено 32% видатків міського бюджету – понад 27,2 млрд грн. 23,8 млрд грн, або 28% бюджету міста, виділили на транспорт, дорожнє господарство та зв’язок. Також у кошторисі столиці запланували:
- на житлово-комунальне господарство – 8,2 млрд грн;
- соціальний захист – 7,8 млрд грн;
- охорону здоров’я – близько 6 млрд грн;
- культуру і мистецтво – 1,7 млрд грн;
- фізичну культуру і спорт – 1,5 млрд грн.
Також за пропозицією міського голови Києва Віталія Кличка передбачено виділити з вільного залишку 1 млрд грн на виконання міської цільової програми "Захисник Києва" на 2022-2024 роки. Це програма з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки й тероборони в Києві.
Стосовно доходів, найбільшу частку яких становлять надходження податків, то у бюджеті-2024 Києва заплановано:
- податок на доходи фізичних осіб – 32 млрд грн
- податок на прибуток підприємств – 7,5 млрд грн
- місцеві податки – 16,8 млрд грн
- кошти від продажу землі – 2,8 млрд грн.
3 жовтня столична мерія збільшила бюджет міської програми "Захисник Києва" на понад 1,2 млрд грн. Ці гроші будуть витрачені на оснащення та обладнання силових структур і оборонних підрозділів.
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