Деруни картопляні класичні. Рецепт
Як приготувати деруни? Деруни – це смачна та ситна страва на кожен день. Пропонуємо легкий та простий рецепт приготування класичних картопляних дерунів
Інгредієнти для приготування класичних дерунів (умовні 6 порцій):
- 800 г картоплі
- Одне яйце
- Три столові ложки пшеничного борошна
- Одна цибулина
- Рослинна олія для того, щоб смажити деруни
- Сіль/спеції на смак
- Соуси на смак та бажанням
Рецепт приготування класичних картопляних дерунів:
- Очищаємо потрібну кількість картоплі й промиваємо
- Очищаємо цибулю від лушпиння
- Натираємо картоплю та цибулю на тертці
- Додаємо в суміш яйце, борошно та сіль зі спеціями
- Добре вимішуємо всю масу
- Розігріваємо сковорідку та розжарюємо на ній олію
- Ложкою викладаємо на сковорідку невеликі порції нашої маси
- Формуємо їх по принципу оладок
- Обсмажуємо деруни з обидвох сторін на середньому вогні
- Готові деруни подаємо у гарячому вигляді до столу
- До готових дерунів можна подавати сметану та інші соуси до смаку
Смачного!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе