Про це розповіла речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник, повідомляє Суспільне.

Пам’ятник перебуватиме на території комунального підприємства "Благоустрій Кременчука".

Прибрали пам’ятник згідно з рішенням Кременчуцької міської ради від 18 листопада "Про організаційно-правові заходи щодо усунення/переміщення об’єкту історії – пам’ятника російському поету і письменнику О.С.Пушкіну з публічного простору м. Кременчука".

Пам’ятник Пушкіну у Кременчуці був розташований на бульварі Пушкіна, який 18 листопада перейменували на бульвар Українського Відродження.

Нагадаємо, Харківська міська рада повідомила про демонтаж пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну. Зазначено, що його відправили на "відповідальне зберігання"

Одесити та мер Труханов підтримали знесення пам'ятника Катерині ІІ