Одесити та мер Труханов підтримали знесення пам'ятника Катерині ІІ
Результати голосування "Соціально активний громадянин" свідчать, що більшість одеситів "за" демонтаж пам'ятника "Засновникам Одеси"
Про це на сторінці у фейсбук написав мер Одеси Геннадій Труханов.
5 листопада завершилося голосування на платформі "Соціально активний громадянин", його результати показали, що мешканці Одеси в більшості підтримують ідею знесення пам'ятника "Засновникам Одеси" на Катерининській площі.
"Незважаючи на війну, яка йде в нашій країні, нам вдалося дотриматися законної демократичної процедури. Попри спроби провокаторів дестабілізувати ситуацію в місті, наша громада зберегла вірність демократичним цінностям. Я вдячний кожному одеситу, який взяв участь у голосуванні",- ділиться мер Одеси.
Далі питання демонтажу пам'ятника має бути винесено на сесію Одеської міської ради.
"Я голосуватиму "За" демонтаж пам'ятника", - стверджує Труханов.
Особисто Геннадій Труханов пропонує демонтувати пам'ятник Катерині ІІ та перенести його до парку Імперського та Радянського минулого.
- У кінці вересня половина депутатів проігнорувала засідання Одеської міськради, на якому відбувалося голосування про демонтаж пам'ятника "Засновникам Одеси"
- У знак протесту одесити доповнили пам'ятник Катерині зашморгом та ковпаком ката, це нагадування про антиукраїнську політику імператриці.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.51Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе