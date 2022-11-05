Одесити та мер Труханов підтримали знесення пам'ятника Катерині ІІ

Про це на сторінці у фейсбук написав мер Одеси Геннадій Труханов.

5 листопада завершилося голосування на платформі "Соціально активний громадянин", його результати показали, що мешканці Одеси в більшості підтримують ідею знесення пам'ятника "Засновникам Одеси" на Катерининській площі.

"Незважаючи на війну, яка йде в нашій країні, нам вдалося дотриматися законної демократичної процедури. Попри спроби провокаторів дестабілізувати ситуацію в місті, наша громада зберегла вірність демократичним цінностям. Я вдячний кожному одеситу, який взяв участь у голосуванні",- ділиться мер Одеси.

Далі питання демонтажу пам'ятника має бути винесено на сесію Одеської міської ради.

"Я голосуватиму "За" демонтаж пам'ятника", - стверджує Труханов.

Особисто Геннадій Труханов пропонує демонтувати пам'ятник Катерині ІІ та перенести його до парку Імперського та Радянського минулого.

У кінці вересня половина депутатів проігнорувала засідання Одеської міськради, на якому відбувалося голосування про демонтаж пам'ятника "Засновникам Одеси"

У знак протесту одесити доповнили пам'ятник Катерині зашморгом та ковпаком ката, це нагадування про антиукраїнську політику імператриці.

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