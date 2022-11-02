Пам'ятник Катерині ІІ в Одесі доповнили зашморгом та ковпаком ката

Відповідне фото оприлюднив голова Південного міжрегіонального відділу Інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк у Facebook.

На пам'ятнику "Засновникам Одеси", що зображує імператрицю Катерину ІІ, зʼявились нові елементи: зашморг та ковпак ката.

"Х…р вам, а не Одесу! Дуже промовиста інсталяція сьогодні з ранку з'явилась на маркері путінського кривавого маркера на Катерининській площі в Одесі. Це зашморг для окупантів чи колаборантів з міської ради? Для кого, як ви, друзі, думаєте?" - звернувся під світлиною Гуцалюк.

Він додав, що фото йому надіслали одесити, які прогулювались зі своїми домашніми улюбленцями та помітили оновлення на памʼятнику російській імператриці.

Російська імператриця Катерина ІІ вела активну антиукраїнську політику. Вона мала на меті позбавлення України державності, навернення в рабство, асиміляцію та врешті знищення українського етносу. Імператриця ліквідувала Запорізьку Січ та запровадила кріпацтво в Лівобережній Україні. Катерина ліквідувала українські навчально-культурні заклади та усунула від влади українськомовних чиновників.

Серед діянь Катерини ІІ – заборона друкувати букварі та церковні книги українською мовою, спалення книгозбірні Києво-Могилянської академії, що збиралася понад 150 років і була однією з найбагатших бібліотек Східної Європи.

Російська правителька виселяла з Криму кримських татар, а з України – українців. Натомість на обжиті ними місця переселяла московитів. У 1795 році саме Катерина доклала руку до ліквідації української державності.

Це вже не перша спроба небайдужих одеситів покращити та актуалізувати памʼятник "Засновникам Одеси". Так, у вересні невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині ІІ та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна

Наприкінці вересня одеські депутати провалили голосування за демонтаж пам'ятника Катерині II

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