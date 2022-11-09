У Харкові демонтували пам'ятник Пушкіну
Харківська міська рада повідомила про демонтаж пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну. Зазначено, що його відправили на "відповідальне зберігання"
Про це міськрада пише в телеграмі.
У повідомленні йдеться, що наразі цей пам'ятник має бути збережений, а подальшу долю пам'ятки оберуть демократичним шляхом харків'яни після перемоги України.
"Його подальша доля - чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова - вирішуватимуть харків‘яни після Перемоги України", - пише міськрада.
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Також зазначається, що Харків одне з найбільш постраждалих від агресії РФ міст, тож міськрада розуміє почуття деяких місцевих, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми. Міська влада пропонує переосмислити культурне та історичне середовище міста і вже запропонувала варіанти:
"Як один з варіантів такого переосмислення - погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже понад сто років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху", - пише Харківська міська рада.
- Ще у червні у Харкові пропонували перейменувати російський драмтеатр ім. Пушкіна. Харківська обласна рада ініціативу не підтримала.
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