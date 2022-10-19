Як мені пише Тарас Попович, "Печерський райвідділ НП порушив кримінальну справу за хуліганство проти громадських активістів, що збили бюст Пушкіна напроти автотранспортного університету за заявою ректора цього ВИШу, який був великим прихильником Януковича і влаштовував репресії проти студентів, які брали участь у майдані 2014 року, а також агітував своїх студентів приєднуватися до антимайдану".

Переслідувати активістів, які під час війни зняли бюст Пушкіна, все одно, що переслідувати військових, які зняли триколор у звільненому місті

Маємо захистити активістів.

Пушкін не винен, що став символом імперії, яка нас вбиває, як і російський триколор.

Білий, червоний і синій кольори теж не винні, що є частиною прапору агресора.

Але переслідувати активістів, які під час війни зняли бюст Пушкіна, все одно, що переслідувати військових, які зняли триколор у звільненому місті.

Вагнер — геніальний композитор. Просто говорив про євреїв приблизно те, що Пушкін писав про Мазепу.

Подивлюся я на захисників пам‘ятника Вагнеру в Ізраїлі.

Тому й треба приймати наш закон про гуманітарну деколонізацію!

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Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України.

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