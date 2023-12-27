Держава почала виплачувати борги за програмами Українського інституту книги

Про це повідомила директорка УІК Олександра Коваль.

27 грудня стартував процес погашення боргів за проєктами, які були виконані українськими та іноземними видавцями.

"Пішли оплати по договорах з українськими видавцями! Ура!" - написала Олександра Коваль у facebook.

Також вона зауважила, що зараз держава почала сплачувати заборговані кошти лише половині українських видавництв. "Але віримо, що казначейство доведе оплати до кінця", - сподівається директорка інституту.