Держава почала виплачувати борги за програмами Українського інституту книги
Держава почала виплату боргів, загальна сума яких становить 44,9 млн грн, за програмами Українського інституту книги - у них брали участь вітчизняні та іноземні видавці
Про це повідомила директорка УІК Олександра Коваль.
27 грудня стартував процес погашення боргів за проєктами, які були виконані українськими та іноземними видавцями.
"Пішли оплати по договорах з українськими видавцями! Ура!" - написала Олександра Коваль у facebook.
Також вона зауважила, що зараз держава почала сплачувати заборговані кошти лише половині українських видавництв. "Але віримо, що казначейство доведе оплати до кінця", - сподівається директорка інституту.
- 26 грудня Український інститут книги звернувся до Міністерства фінансів України щодо заборгованості держави за різними програмами УІК, у яких брали участь українські та іноземні видавці. Загальна сума боргу за програмами, які були реалізовані з метою підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, становить 44,9 млн грн.
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