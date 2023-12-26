Інститут книги звернувся до Мінфіну через 44,9 млн грн боргу держави українським та іноземним видавцям
Український інститут книги повідомив, що держава заборгувала 44,9 млн грн учасникам програм щодо підтримки видавничої справи та популяризації української літератури у світі
Про це йдеться в зверненні Українського інституту книги на Facebook.
Український інститут книги звернувся до міністра фінансів та голови державної казначейської служби України щодо заборгованості держави за різними програмами УІК, у яких брали участь українські та іноземні видавці. Загальна сума боргу за програмами, які були реалізовані з метою підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, становить 44,9 млн грн.
Ця сума включає заборгованість перед учасниками мистецького конкурсу проєктів, що спрямовані на випуск книжок за встановленими тематичними пріоритетами, — 33,13 млн грн;
борг перед виконавцями проєктів на організацію і проведення заходів з промоції читання — 1,79 млн грн;
борг перед учасниками програми підтримки перекладів — 10,01 млн грн.
Гроші не отримали не лише українські видавці. Так, є заборгованість і перед іноземними видавцями, які вклали власні кошти у видання українських книжок.
"Це ставить під сумнів подальшу співпрацю Українського інституту книги з ними (іноземними видавцями, - ред.). Після розголосу нам буде іще складніше знайти тих, кого цікавить видання українських книжок за кордоном в наступних роках. До того ж переклади з української все ще не мають достатнього попиту в різних країнах, а відсутність оплати вже зреалізованих проєктів лише ускладнить позицію української книги в світі", - наголосили в УІК.
У зверненні додали, що, попри повномасштабне вторгнення, українські й іноземні учасники відгукнулися й підтримали проєкти, покликані розвивати українську культуру й книговидання зокрема.
"Нам дуже прикро, що держава не може відшкодувати витрати, таким чином ще дужче погіршуючи ситуацію, в якій опинилася українська книговидавнича сфера. Сподіваємося на швидке та результативне рішення", - підсумували в УІК.
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