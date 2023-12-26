Інститут книги звернувся до Мінфіну через 44,9 млн грн боргу держави українським та іноземним видавцям

Про це йдеться в зверненні Українського інституту книги на Facebook.

Український інститут книги звернувся до міністра фінансів та голови державної казначейської служби України щодо заборгованості держави за різними програмами УІК, у яких брали участь українські та іноземні видавці. Загальна сума боргу за програмами, які були реалізовані з метою підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, становить 44,9 млн грн.

Ця сума включає заборгованість перед учасниками мистецького конкурсу проєктів, що спрямовані на випуск книжок за встановленими тематичними пріоритетами, — 33,13 млн грн;

борг перед виконавцями проєктів на організацію і проведення заходів з промоції читання — 1,79 млн грн;

борг перед учасниками програми підтримки перекладів — 10,01 млн грн.

Гроші не отримали не лише українські видавці. Так, є заборгованість і перед іноземними видавцями, які вклали власні кошти у видання українських книжок.

"Це ставить під сумнів подальшу співпрацю Українського інституту книги з ними (іноземними видавцями, - ред.). Після розголосу нам буде іще складніше знайти тих, кого цікавить видання українських книжок за кордоном в наступних роках. До того ж переклади з української все ще не мають достатнього попиту в різних країнах, а відсутність оплати вже зреалізованих проєктів лише ускладнить позицію української книги в світі", - наголосили в УІК.

У зверненні додали, що, попри повномасштабне вторгнення, українські й іноземні учасники відгукнулися й підтримали проєкти, покликані розвивати українську культуру й книговидання зокрема.

"Нам дуже прикро, що держава не може відшкодувати витрати, таким чином ще дужче погіршуючи ситуацію, в якій опинилася українська книговидавнича сфера. Сподіваємося на швидке та результативне рішення", - підсумували в УІК.



