Держава відшкодовуватиме малим фермерам 4,7 тис. грн за гектар втрачених посівів
Кабінет міністрів затвердив порядок відшкодування коштів, які виплачуються фермерам, що втратили свої посіви
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"Уряд затвердив порядок відшкодування коштів, які виплачуються фермерам, що втратили свої посіви. За 1 гектар повністю втрачених посівів будемо виплачувати 4700 грн", - написав Шмигаль.
Водночас, за його словами, відшкодування не можна буде отримати на більш ніж 50 гектарів одного господарства.
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