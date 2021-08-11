Держава відшкодовуватиме малим фермерам 4,7 тис. грн за гектар втрачених посівів

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.



"Уряд затвердив порядок відшкодування коштів, які виплачуються фермерам, що втратили свої посіви. За 1 гектар повністю втрачених посівів будемо виплачувати 4700 грн", - написав Шмигаль.



Водночас, за його словами, відшкодування не можна буде отримати на більш ніж 50 гектарів одного господарства.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb