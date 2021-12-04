Держбюджет на 2021 рік перевиконано на 4,4%, - Шмигаль

Про це Шмигаль повідомив у facebook.

За його словами, за 11 місяців цього року надходження від податкової та митниці забезпечили перевиконання доходів державного бюджету.

"Загалом за січень-листопад 2021 року до бюджету надійшло 984,3 млрд грн або 104,4% від розпису звітного періоду. Тільки в листопаді план надходжень виконано на 110%, тобто отримано 122 млрд грн (+11,3 млрд грн)", - написав Шмигаль.

Він додав, що у підсумку дефіцит загального фонду держбюджету за 11 місяців склав 57,4 млрд грн, що майже втричі менше від запланованого (175,7 млрд грн).

