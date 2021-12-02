Рада ухвалила державний бюджет на 2022 рік

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За ухвалення закону №6000 "Про Державний бюджет України на 2022 рік" проголосували 268 народних депутати.



Відтак, основні показники бюджету у законі:

доходи держбюджету - 1,322 трлн грн;

видатки держбюджету - 1,497 трлн грн;

надходження від ренти - 71,25 млрд грн;

граничний обсяг дефіциту - 188,798 млрд грн;

видатки на оборону - 6% ВВП.

Порівняно з першим читанням, Кабмін збільшив доходну частину на 55 млрд грн та видаткову частину на 56 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту в оновленій редакції Кабмін збільшив на 792 млн грн, а надходження від рентних платежів - на 25 млрд грн.



Обсяг платежів з обслуговування держборгу зменшили на 1430 млн грн за рахунок зменшення обсягу платежів з обслуговування державного внутрішнього боргу.



Витрати на органи влади становлять:

Офіс Президента - 2,9 млрд грн;

Апарат Верховної Ради - 2,7 млрд грн;

Секретаріат Кабміну - 1,3 млрд грн;

Офіс Генпрокурора - 13, 6 млрд грн;

СБУ - 16,1 млрд грн;

МВС - 98,2 млрд грн.

Нагадаємо, 2 листопада Рада прийняла у першому читанні проєкт державного бюджету на наступний рік.

1 грудня Кабмін вніс до Ради доопрацьований проєкт бюджету на 2022 рік.

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Також у бюджеті на 2022 рік передбачили зростання мінімальної заробітної плати. Її планують підвищити до 6500 грн з 1 січня 2022 року та до 6700 грн з 1 жовтня 2022 року.Мінімальна пенсія з 1 червня 2022 року становитиме 2027 грн, а з 1 грудня 2022 року - 2093 грн.Крім цього, у 2022 році пропонують встановити прожитковий мінімум на одну особу на місяць за такими показниками: з 1 січня 2022 року розміром 2393 грн, з 1 липня - 2508 грн, а з 1 грудня - 2589 грн.