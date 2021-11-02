Рада прийняла за основу держбюджет-2022

Про це передає Еспресо.TV.



Законопроєкт про держбюджет-2022 на засіданні підтримали 273 нардепи.



Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет.



Постановою доручається Кабінету міністрів підготувати держбюджет до другого читання у двотижневий строк.

Згідно з Регламентом Ради, після ухвалення висновків в цілому проєкт закону про державний бюджет на наступний рік вважається прийнятим у першому читанні.

Так, показники проєкту державного бюджету розраховані виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку на 2022 рік.



Тож прогноз номінального ВВП становить 5368,7 млрд грн (прогноз на 2021 рік - 4505,9 млрд грн), його реальне зростання - на рівні 3,8% (прогноз на 2021 рік - зростання на 4,6%), індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 106,2% (прогноз на 2021 рік - 107,3%).

Загальні показники проєкту державного бюджету на 2022 рік є такими:

доходи - у сумі 1267,4 млрд грн (більше на 159,96 млрд грн, ніж у 2021 році);

видатки - у сумі 1441,9 млрд грн (більше на 96,9 млрд грн, ніж у 2021 році);

повернення кредитів - у сумі 10,28 млрд грн, надання кредитів - у сумі 23,74 млрд грн;

дефіцит (фінансування) - у сумі 188 млрд грн.

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