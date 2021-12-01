Кабмін вніс до Ради доопрацьований проєкт бюджету на 2022 рік

Про це йдеться на сайті Верховонї Ради.



Кабмін збільшив доходну частину на 55 млрд грн - до 1,322 трлн грн. Також уряд збільшив видаткову частину на 56 млрд грн - до 1,497 трлн грн.



Граничний обсяг дефіциту в оновленій редакції Кабмін збільшив на 792 млн грн до 188,798 млрд грн, а надходження від рентних платежів - на 25 млрд грн, до 71,25 млрд грн.



Також у документі пропонують усунути формулювання про граничний обсяг гарантованого держборгу і залишити рівень граничного обсягу держборгу на рівні 2,725 трлн грн.



Серед відомств, які отримали найбільше збільшення видатків до другого читання, - міністерство інфраструктури (12,6 млрд грн), міністерство економіки (5 млрд грн) та міністерство охорони здоров'я (2,85 млрд грн). Крім цього, збільшено видатки міністерству культури (2,1 млрд грн) та Кабінету міністрів України (2,24 млрд, з них 1 млрд отримало Державне агентство з питань кіно). Також на 4,2 млрд грн збільшився бюджет державного дорожнього фонду.



Видатки на державний апарат зростуть: для Верховної Ради - на 83,9 млн грн, для Державного управління справами - на 23,7 млн грн, із них 12,5 млн грн - на Офіс президента.



До проєкту бюджету також додали інформацію про роботу комісій з розподілу субвенцій. У складі комісії для розподілу освітньої та спортивної субвенції близько 70% - це представники бюджетного та профільних комітетів, а у складі соціально-економічної комісії не менше 50% - представники бюджетного комітету.

Нагадаємо, 2 листопада Рада прийняла за основу держбюджет-2022.