Держдеп США повідомив про загибель громадянина Штатів на Донбасі
Громадянин Сполучених Штатів Америки нещодавно загинув у східній частині Донбасу, причин його смерті та ім'я поки що не розкривають
Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Держдепу США.
"Ми підтримуємо зв'язок із родиною та надаємо всю необхідну допомогу. З поваги до приватного життя сім’ї в цей важкий час нам більше нічого додати", - сказав він.
Зазначається, що Держдеп не вказав спосіб смерті, особа американця також не висвітлюється. Відомо, що військовий загинув у східній частині Донбасу.
- 21 вересня російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених в Україні іноземців. Посередником у цих перемовинах був саудівський кронпринц Мухаммед бін Салман. Він напряму комунікував із Кремлем та українською стороною.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.9
-
EUR
Купівля 38.34Продаж 39.49
- Актуальне
- Важливе