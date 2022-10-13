Держдеп США повідомив про загибель громадянина Штатів на Донбасі

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Держдепу США.

"Ми підтримуємо зв'язок із родиною та надаємо всю необхідну допомогу. З поваги до приватного життя сім’ї в цей важкий час нам більше нічого додати", - сказав він.

Зазначається, що Держдеп не вказав спосіб смерті, особа американця також не висвітлюється. Відомо, що військовий загинув у східній частині Донбасу.

21 вересня російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених в Україні іноземців. Посередником у цих перемовинах був саудівський кронпринц Мухаммед бін Салман. Він напряму комунікував із Кремлем та українською стороною.

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