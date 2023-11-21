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Держдеп США увів санкції проти військових РФ, які скоювали воєнні злочини у Бучі та Андріївці

21 листопада, 2023 вiвторок
06:20
Світ Буча після звільнення, Київщина

У понеділок, 20 листопада, Державний департамент США запровадив санкції проти російських військовослужбовців, які причетні до воєнних злочинів у Бучі та Андріївці

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

Зазначається, що США вносять Азатбека Омурбекова, також відомого як "Бучанський м'ясник", полковника збройних сил РФ, до переліку осіб, причетних до грубих порушень прав людини, зокрема до вбивств цивільних осіб в Андріївці.

"Полковник Омурбеков був командиром 64-ї російської окремої мотострілецької бригади в той період, коли російські війська контролювали український населений пункт Андріївка (Київська область, - ред.). Пізніше Омурбеков командував бригадою в Бучі", - наголосили у Держдепі.

У Штатах встановили, що 64-та окрема мотострілецька бригада вбивала, била, розчленовувала, палила та інсценувала страти мирних жителів України. Водночас Кремль відреагував на повідомлення про воєнні злочини нагородою бригади, а президент РФ Володимир Путін підвищив Омурбекова і високо оцінив його керівництво.

Крім того, США запровадили санкції проти ще одного солдата Данила Фролкіна за причетність до позасудового вбивства беззбройної української цивільної особи в Андріївці. Як Фролкін, так і Омурбеков та їхні родичі позбавлені права на в'їзд до США.

"Сполучені Штати мають твердий намір сприяти притягненню до відповідальності за зловживання і звірства Росії щодо народу України. Ми продовжимо використовувати всі відповідні можливості для досягнення справедливості в Україні", - йдеться в повідомленні Держдепу.

  • Також напередодні США ввели санкції проти трьох організацій, пов'язаних з РФ: вони експортували російську нафту за завищеними цінами.
Росія
російська армія
Київщина
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Війна з Росією
Буча
США
воєнні злочини Росії
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