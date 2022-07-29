Держдепартамент США схвалив можливість продажу Німеччині винищувачів F-35 і боєприпасів на $8,4 млрд, - Reuters
Державний департамент США схвалив потенційну угоду з продажу Німеччині винищувачів F-35, боєприпасів і обладнання на близько $8,4 млрд
Про це повідомляє Reuters.
За даними видання, про надання вдосконаленого винищувача-невидимки почали домовлятися після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв модернізувати бундесвер на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У четвер, 28 липня, агентство Пентагону зі співробітництва у сфері оборони та безпеки повідомило Конгресу США про можливий продаж озброєнь.
Водночас схвалення державним департаментом можливості продажу озброєнь не означає підписання контракту або завершення переговорів.
У березні Німеччина заявила, що закупить 35 американських винищувачів F-35, щоб замінити свої застарілі Tornado.
22 липня ЗМІ повідомили, що Пентагон вивчає перспективи постачань Україні бойових літаків тактичної авіації.
25 липня у Словаччині заявили про готовність обговорювати передачу Україні 11 винищувачів МіГ-29. Словаччина розраховує, що з початку вересня її небо закриють польські та чеські літаки.
27 липня військово-повітряні сили США направили з Аляски шість винищувачів п'ятого покоління F-22 Raptor до Польщі в межах місії НАТО з охорони повітряного простору країн Альянсу.
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