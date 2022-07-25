English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Словаччина готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29

Словаччина готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29

25 липня, 2022 понедiлок
21:18
Світ МіГ-29

Словаччина готова розпочати переговори про передачу Україні 11 винищувачів МіГ-29

Про це повідомляє Sky News, цитуючи міністра оборони Словаччини Ярослава Надя під час пресконференції з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом у Братиславі

Словаччина відкрита для переговорів щодо передачі Україні свого флоту з 11 винищувачів МіГ-29. Країна перестане їх експлуатувати з кінця серпня та розраховує, що з початку вересня польські та чеські літаки закриють небо Словаччини. 

На думку Надя, його країна недостатньо велика, щоби мати можливість в односторонньому порядку передати військові літаки, якими можуть користуватися українські пілоти, тому потрібні союзники, щоби запропонувати заміну іншими літаками або грошима. Він сказав, що кожен МіГ-29 коштує близько 35 млн євро.

Читайте також: Як Словаччина допомагає Україні протягом років. Відеоблог Володимира В'ятровича

Міністр наголосив, що його країна не може просто так віддати літаки: "Ми відкриті для обговорення передачі цих МіГ-29 Україні, але, безумовно, це вимагатиме, я б сказав, ширшого обговорення з урахуванням фінансових аспектів та всіх інших аспектів постачання, тому рішення ще не ухвалене".

"Одразу ж, коли ми їх приземлимо, і чехи та поляки візьмуть на себе охорону повітряного простору, ми зможемо обговорити майбутнє МіГ-29", – сказав очільник міноборони Словаччини.

  • У червні Словаччина передала ЗСУ п'ять гелікоптерів та боєприпаси для "градів".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Словаччина
війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
Іран
24 липня, 2022 неділя
Іран передав РФ бойові безпілотники, - ЗМІ
путін
Автор Антін Борковський
24 липня, 2022 неділя
Путін вже розпрощався із думкою про «Великого Петра», тепер він бореться тільки за збереження свого життя
путін
23 липня, 2022 субота
Японія не дозволить Путіну взяти участь в державних похоронах убитого експрем'єра Сіндзо Абе
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 39.1
  • EUR
    Купівля 38.3
    Продаж 39.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
25 липня
22:20
Зеленський дав Буданову ще одну посаду
22:11
Казахстан
Казахстан побоюється російського вторгнення, - The Wall Street Journal
21:59
Петро Порошенко
Масштабні проєкти постачання техніки для ЗСУ: Порошенко повідомив про закупівлю 200 вантажівок, БМП, дронів та бойових роботів
21:50
На фото Володимир Зеленський
Це відверта газова війна Росії проти обʼєднаної Європи, — Зеленський
21:41
Кризи, створені Росією, бʼють по всіх у світі. Зеленський прокоментував візит президента Гватемали
21:31
Зернова допомога Харківщині
Після удару російських ракет по Одеському порту у світі різко стрибнули ціни на зерно, - Reuters
21:26
В Україну прибули перші британські ЗРК Stormer, - ОК "Південь"
21:16
Італія
Глава Демократичної партії Італії побоюється, що РФ може втрутитися у вибори в країні
21:08
грузія
Уряд Грузії заперечує купівлю країною підсанкційних російських нафтопродуктів
21:01
Польща ЄС
Польща виступила проти зменшення споживання газу на 15%
20:54
Джо Байден
Байден майже одужав від COVID-19, - звіт особистого лікаря
20:48
Кіпр
Кіпр допоможе ЄС позбутися залежності від російського газу
20:45
Військовий корабель НАТО в Старому порту Таллінна
Військові кораблі НАТО зайшли в порти Естонії
20:43
Україна і Гватемала підписали угоду про безвіз та обговорили деталі співпраці: Зеленський розповів про підсумки зустрічі з Алехандро Джамматтеї
20:36
Вакцина від COVID-19
США нададуть Україні близько пів мільйона доз вакцини від COVID-19
20:34
Олексій Аргунов
Суди в Росії почали штрафувати за лайки під антивоєнними дописами у соцмережах
20:26
Ексклюзив
АЗС
Ціна на пальне в Україні буде знижуватися, - директор Консалтингової групи "А-95" Куюн
20:25
Сан-Тропе, де російські олігархи мають багато нерухомості
Прокуратура Франції перевірить активи російських олігархів, наближених до Путіна
20:21
У Пентагоні вказали на низький морально-бойовий дух військових РФ
19:59
Ексклюзив
Маріуполь
Росіяни анонсували фільтрацію людей просто в Маріуполі, - місцевий чиновник
19:59
ЗСУ збили російський винищувач Су-25
19:38
обстріл ракета
Росіяни обстріляли з "градів" прикордоння Чернігівщини
19:36
АЗС
В Україні дешевшає скраплений газ: в середньому ціна впала на 30 коп.
19:28
Бен Воллес та Ярослав Над
Міністри оборони Великої Британії та Словаччини обговорили подальшу підтримку України
19:20
Ексклюзив
M142 HIMARS
Росіяни зазнають фіаско найближчим часом, - експерт Defense Express Киричевський
19:14
указ президента
Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
19:10
На фото Збройні сили України
Щоб помститися за саботаж, російські командири кидають у бій живу силу без прикриття, – Генштаб ЗСУ
19:10
Північний потік
Німеччина не бачить підстав для обмеження постачання газу "Північним потоком - 1"
18:57
День Української Державності
Мінкульт представив символіку для святкування Дня Державності України
18:57
Ексклюзив
Інна Совсун
Росія та її агенти активно включаться в дискусію щодо законопроєкту про нацменшини, - нардепка Совсун
18:55
Фінляндія
Найбільші партії Фінляндії підтримали заборону видачі росіянам туристичних віз
18:47
Ексклюзив
Андрій Костін
Кандидатура депутата Костіна на посаду генпрокурора є рівновіддаленою від усіх, - нардеп Цимбалюк
18:39
Ексклюзив
ЗСУ
До початку серпня наступ росіян на Слов'янськ і Краматорськ, імовірно, видихнеться, бо немає ким наступати, - боєць ЗСУ Карась
18:35
Ексклюзив
Північний потік газ
У 2025 році Росія остаточно втратить енергоринок ЄС, - експерт
18:32
Ексклюзив
Лавров
Лавров продає байки щодо ситуації в Україні Глобальному Півдню, - політексперт Герасимчук
18:28
Ігор Коломойський
Коломойський з "недійсним" паспортом громадянина України: міграційна служба зробила відповідну позначку
18:15
Газпром
Газпром заявив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", постачання газу скоротиться удвічі
18:06
ворожий БПЛА "Орлан"
На Миколаївщині ЗСУ знищили ворожий розвідувальний БПЛА "Елерон"
17:58
Ексклюзив
путін путлер
Якби Путін міг застосувати ядерну зброю, то давно б це зробив, - дипломат Чалий
17:45
Росія продовжує продукувати фейки
Міноборони Росії "попередило" про теракт: можливі провокації у Слов'янську
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV