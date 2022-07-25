Словаччина готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29

Про це повідомляє Sky News, цитуючи міністра оборони Словаччини Ярослава Надя під час пресконференції з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом у Братиславі

Словаччина відкрита для переговорів щодо передачі Україні свого флоту з 11 винищувачів МіГ-29. Країна перестане їх експлуатувати з кінця серпня та розраховує, що з початку вересня польські та чеські літаки закриють небо Словаччини.

На думку Надя, його країна недостатньо велика, щоби мати можливість в односторонньому порядку передати військові літаки, якими можуть користуватися українські пілоти, тому потрібні союзники, щоби запропонувати заміну іншими літаками або грошима. Він сказав, що кожен МіГ-29 коштує близько 35 млн євро.

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Міністр наголосив, що його країна не може просто так віддати літаки: "Ми відкриті для обговорення передачі цих МіГ-29 Україні, але, безумовно, це вимагатиме, я б сказав, ширшого обговорення з урахуванням фінансових аспектів та всіх інших аспектів постачання, тому рішення ще не ухвалене".

"Одразу ж, коли ми їх приземлимо, і чехи та поляки візьмуть на себе охорону повітряного простору, ми зможемо обговорити майбутнє МіГ-29", – сказав очільник міноборони Словаччини.

У червні Словаччина передала ЗСУ п'ять гелікоптерів та боєприпаси для "градів".

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