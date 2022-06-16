Словаччина передала ЗСУ п'ять гелікоптерів та боєприпаси для "граді"в
Словаччина передала Збройним силам України п'ять гелікоптерів та боєприпаси для РСЗВ "Град"
Про це інформує в фейсбуці міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
"Необхідні 122-мм боєприпаси для системи "Град" для України, а також 4 гелікоптери Мі17 та один вертоліт Мі2, подаровані Україні, затверджені урядом, вже надійно передані у використання Збройним силам України.
Ця допомога Україні є сильним виразом солідарності ЄС з Україною", - написав Надь.
- Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, у штаб-квартирі НАТО відбулася третя зустріч контактної групи з оборонної допомоги України у "форматі Рамштайн" .
- Також сьогодні президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги. В новому пакеті безпекової допомоги від США - боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.
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