Про це інформує в фейсбуці міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Необхідні 122-мм боєприпаси для системи "Град" для України, а також 4 гелікоптери Мі17 та один вертоліт Мі2, подаровані Україні, затверджені урядом, вже надійно передані у використання Збройним силам України.



Ця допомога Україні є сильним виразом солідарності ЄС з Україною", - написав Надь.

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, у штаб-квартирі НАТО відбулася третя зустріч контактної групи з оборонної допомоги України у "форматі Рамштайн" .

Також сьогодні президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги. В новому пакеті безпекової допомоги від США - боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

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