Держдума РФ ухвалила закон про довічне ув'язнення за держзраду
Російська Держдума ухвалила у третьому читанні поправки про довічне позбавлення волі за державну зраду. Крім того, посилено відповідальність за тероризм
Про це інформує ТАСС.
Віднині у Росії передбачене довічне позбавлення волі за державну зраду - раніше цей термін сягав від 12 до 20 років.
Крім того, у новому законі значно посилюється відповідальність за терористичними статтями - максимальний термін збільшено з 15 до 20 років.
За статтею "Організація терористичної спільноти та участь у ній" загрожуватиме від 10 до 15 років позбавлення волі (зараз від 5 до 10 років).
- Послів США, Британії та Канади звинуватили у втручанні в державні справи Росії та викликали до міністерства закордонних справ РФ.
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