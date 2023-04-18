Про це інформує ТАСС.

Віднині у Росії передбачене довічне позбавлення волі за державну зраду - раніше цей термін сягав від 12 до 20 років.

Крім того, у новому законі значно посилюється відповідальність за терористичними статтями - максимальний термін збільшено з 15 до 20 років.

За статтею "Організація терористичної спільноти та участь у ній" загрожуватиме від 10 до 15 років позбавлення волі (зараз від 5 до 10 років).