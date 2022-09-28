Про це повідомила Державна митна служба України.

26 вересня 2022 року Держмитслужба надала одразу чотири дозволи на застосування основних транзитних спрощень: "загальна фінансова гарантія", "самостійне накладання пломб спеціального типу", "авторизований вантажовідправник" та "авторизований вантажоодержувач". Підприємством, яке отримало ці спрощення стало ТОВ "Епіцентр К".

Отримані спрощення надають змогу підприємству поміщати товари під процедуру спільного транзиту, а також отримувати їх на території своїх складських приміщень без заїзду у митницю відправлення чи митницю призначення відповідно, що зменшує логістичні витрати, а також скорочує час на проходження митних формальностей.

Півтора року тому ТОВ "Епіцентр К" стало одним із перших підприємств, які долучилися до подання декларацій в NCTS при національному застосуванні системи, і за підсумками увійшло в ТОП-10 компаній, які оформили найбільше декларацій спільного транзиту.

Процес отримання транзитних спрощень для роботи в NCTS розпочався ще в травні 2022 року. На етапі національного застосування 4 підприємства скористались можливістю отримати транзитні спрощення, які продовжать бути чинними з початком міжнародного застосування NCTS (так званий митний безвіз) 1 жовтня 2022 року.

З 1 жовтня Україна почне застосовувати процедуру спільного транзиту, яка допоможе зменшити черги у пунктах пропуску, бо більшість вантажів приїжджатимуть на кордон уже з пломбами.

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