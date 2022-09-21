Про це повідомляє Державна митна служба.

"Конвенція про процедуру спільного транзиту, міжнародне застосування NCTS – це нова реальність для українського бізнесу, яка розпочнеться вже з 1 жовтня", – заявив заступник Голови Держмитслужби Владислав Суворов під час онлайн семінару щодо застосування спільного транзиту (NCTS), у якому взяли участь близько 1500 представників бізнесу.

Наразі при вивезенні товарів за межі митної території України на кордоні з ЄС оформляється транзитна декларація та має завчасно подаватись Entry Summary Declaration (українська загальна декларація прибуття є аналогом такої європейської декларації). І часто ці документи оформляють безпосередньою в пункті пропуску на кордоні. Вартість відповідних послуг закладається у ціну перевезення товарів. Натомість з застосуванням NCTS у компаній з'явиться можливість подавати такі декларації всередині країни. За умови отримання транзитних спрощень у комбінації зі спрощеннями, передбаченими Митним кодексом, українські компанії зможуть відправляти товари безпосередньо зі своїх складів щонайменше у 35 країн-учасниць Конвенції про процедуру спільного транзиту. Підприємство буде економити кошти та час безпосередньо на кордоні.

За прогнозом DG TAXUD, Україна може увійти в 10-ку країн за кількістю оформлення транзитних декларацій.

"Митниця відповідає за контроль товарів. Ми в ЄС прагнемо до того, щоб менше часу для контролю витрачати на кордоні, а більше – всередині країни. В Україні поки що більшість товару їде без перевірки всередині країни – уся робота з контролю відбувається безпосередньо на кордоні. Тому на кордоні утворюються черги. NCTS вирішує велику частину цієї проблеми: є можливість заздалегідь подати декларацію до системи, після перевірки всередині країни поставити потрібні пломби, які визнаються в ЄС. Тоді на кордоні потрібен час лише на те, щоб прочитати номер штрих-кода, як це робиться в супермаркеті", – заявив міжнародний експерт EU4PFM Вітяніс Алішаускас.

За його словами, якщо користувачів спільного транзиту в Україні буде мало, то вони чекатимуть у загальній черзі разом з іншими. Однак якщо більшість приїжджатиме на кордон після перевірки всередині країни, з пломбами, - черги будуть суттєво менші. Експерт закликав бізнес запросити колег і конкурентів користуватися спільним транзитом.

На пунктах пропуску на кордоні з Польщею у чергах стоять сотні вантажівок. Водії-далекобійники подекуди чекають тиждень, аби перетнути кордон.



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