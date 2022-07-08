Про це інформують на сайті Держпродспоживслужби.

"Держпродспоживслужба співпрацюватиме з ВООЗ з питань забезпечення населення якісною та безпечною питною водою, а також управління ризиками у сфері водних та санітарних ресурсів", - йдеться в повідмоленні.

Крім того, на засіданні розглядалися можливість поширення інфекційних захворювань в Україні через пошкодження інфраструктури внаслідок війни. Зокрема це систем електро- та водопостачання. Нині є потреба у покращенні координації між ВООЗ, МОЗ, Українським центром громадського здоров'я, обласними центрами контролю та профілактики хвороб, Держпродспоживслужбою, ЮНІСЕФ та іншими партнерами органів місцевого самоврядування для оптимального захисту здоров'я населення України.

Держпродспоживслужба разом із ВООЗ розробили стратегію загальних коротко- та середньострокових підходів і пріоритетів управління ризиками у сфері водних і санітарних ресурсів.

У Маріуполі не вистачає питної води, водночас технічна вода затоплює вулиці через прориви. За словами Андрющенка, питна вода також малодоступна. Більшості маріупольців треба подолати великий шлях до точок видачі води (бочки або водовози), однак води там не вистачає.

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