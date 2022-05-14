"Всі підвали затоплено, вулиці перетворено на ріки": радник мера Маріуполя про гуманітарну катастрофу в місті
У Маріуполі не вистачає питної води, водночас технічна вода затоплює вулиці через прориви
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Всі підвали затоплено, вулиці перетворено на ріки. Робіники водоканалу отримали водолазне спорядження та намагаються безуспішно ремонтувати пориви в підвалах", - йдеться в повідомленні.
За словами Андрющенка, питна вода також малодоступна. Більшості маріупольців треба подолати великий шлях до точок видачі води (бочки або водовози), однак води там не вистачає.
- Нагадаємо, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що, станом на 13 травня, Україна зареєструвала 850 воєнних злочинів Росії. Бойченко також нагадав про інші воєнні злочини росіян у Маріуполі - бомбардування пологового будинку, розстріл черги людей, які стояли за водою, знищення продуктових складів, міського автобусного парку тощо.
- Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у тимчасово окупованому Маріуполі майже 170 тис. жителів потерпають від голоду.
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