"Всі підвали затоплено, вулиці перетворено на ріки": радник мера Маріуполя про гуманітарну катастрофу в місті

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Всі підвали затоплено, вулиці перетворено на ріки. Робіники водоканалу отримали водолазне спорядження та намагаються безуспішно ремонтувати пориви в підвалах", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, питна вода також малодоступна. Більшості маріупольців треба подолати великий шлях до точок видачі води (бочки або водовози), однак води там не вистачає.





Через нестачу їжі у місті до Маріуполя збільшується потік торговців із навколишніх сіл, також зростають стихійні ринки.



Наразі близько 170 000 маріупольців залишаються у Маріуполі без можливості евакуації.

Нагадаємо, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що, станом на 13 травня, Україна зареєструвала 850 воєнних злочинів Росії. Бойченко також нагадав про інші воєнні злочини росіян у Маріуполі - бомбардування пологового будинку, розстріл черги людей, які стояли за водою, знищення продуктових складів, міського автобусного парку тощо.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у тимчасово окупованому Маріуполі майже 170 тис. жителів потерпають від голоду.

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