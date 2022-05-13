170 тисяч жителів Маріуполя, які залишись у місті, потерпають від голоду, - Денісова
Майже 170 тисяч мешканців, які залишилися у тимчасово окупованому Маріуполі, вимушені голодувати. У місті не вистачає харчів
Про це повідомила уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова у facebook.
За її словами, окупанти вихваляються тим, що за добу вони доставили та роздали 3 500 продуктових наборів та забезпечили гарячим харчуванням 6 тисяч людей. Наразі це становить 6,5 % від усіх мешканців у місті.
Людмила Денісова повідомила, що за два місяці блокади росіяни не допустили в Маріуполь жоден гуманітарний конвой з продовольством від України або міжнародних організацій.
"Такі дії РФ є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - написала вона.
Також Денісова вчергове звернулась до Комісії ООН з проханням врахувати ці факти вчинення геноциду та порушень прав людини в Україні.
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- Українські захисники тримають оборону під щільним вогнем. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту.
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