Про це повідомила уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова у facebook.

За її словами, окупанти вихваляються тим, що за добу вони доставили та роздали 3 500 продуктових наборів та забезпечили гарячим харчуванням 6 тисяч людей. Наразі це становить 6,5 % від усіх мешканців у місті.

Людмила Денісова повідомила, що за два місяці блокади росіяни не допустили в Маріуполь жоден гуманітарний конвой з продовольством від України або міжнародних організацій.

"Такі дії РФ є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - написала вона.

Також Денісова вчергове звернулась до Комісії ООН з проханням врахувати ці факти вчинення геноциду та порушень прав людини в Україні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко сказав, що росіяни штовхають Маріуполь до нової хвилі гуманітарної катастрофи під виглядом "життя повертається".

11 травня окупанти анонсували тестовий запуск міської насосної станції в с. Старий Крим, що може привести до переповнення каналізаційної системи Маріуполя.

5 травня окупанти почали замінювати українські назви російськими на дорожніх вказівках Маріуполя та його околиць.

Українські захисники тримають оборону під щільним вогнем. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту.

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