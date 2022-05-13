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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни штовхають Маріуполь до нової хвилі гуманітарної катастрофи під виглядом "життя повертається", - радник мера Андрющенко

Росіяни штовхають Маріуполь до нової хвилі гуманітарної катастрофи під виглядом "життя повертається", - радник мера Андрющенко

13 травня, 2022 п'ятниця
10:36
війна з Росією окупанти Маріуполь

Через некомпетентні дії окупантів щодо інфраструктури Маріуполя, місто та море біля нього ідуть до хвилі гуманітарної катастрофи

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

У Маріуполі з’явилась подекуди вода та частково - електрика. Але вода заповнила вулиці через прориви, потужностей для ремонту в російських терористів немає, сказав він.

За словами Андрющенка, система каналізації не працює. Тому за водою на тротуарах очікується вихід каналізації назовні. Також за відсутності очисних споруд, росіяни, ймовірно, будуть скидати нечистоти прямо в море.

Електрика з’явилась в інфраструктурних об’єктах, зокрема у лікарні та в так званих гуманітарних штабах. Як зазначає Андрющенко, потужності електрики критично не вистачить - її достатньо здебільшого для ілюзії покращення, аніж забезпечення міста.

"У підсумку в гонитві за картинкою "життя повертається" окупанти посилено штовхають Маріуполь до нової хвилі гуманітарної катастрофи", - підсумував Андрющенко.

  • Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що "окупанти вирішили просто втопити Маріуполь в лайні". Він закликає жителів міста використовувати воду, якщо та з’явиться у будинку, виключно технічно, оскільки кількість хлору в ній може бути смертельною.
  • Також повідомляється, що окупанти мають намір прямо інтегрувати Маріуполь у Росію, дітей у школах змушують підписувати зошити "Маріуполь. Ростовська область".

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Маріуполь
інфраструктура
каналізація
окупанти
інфекційні хвороби
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