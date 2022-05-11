Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



За твердженням росіян, вода буде йти самопливом по місту, проте топографія Маріуполя не дозволяє таку подачу води без застосування інших насосних станцій в середні міста. Такі дії призведуть до підтоплення у ділянках прориву та переповнення каналізаційної системи.



"Окупанти вирішили просто втопити Маріуполь в лайні, буквально. Найбільший ризик в цьому - стрімке зростання інфекційних захворювань та зростання смертності", - написав Андрющенко.

Радник мера закликає жителів міста використовувати воду, якщо та з’явиться у будинку, виключно технічно, оскільки кількість хлору в ній може бути смертельною.

Нагадаємо, у міськраді Маріуполя зазначили, що понад 10 тис. мешканців можуть померти через хвороби й антисанітарію до кінця 2022 року. За словами мера міста Вадима Бойченка, частина містян повернулася до Маріуполя з прилеглих селищ, адже через жорстку фільтрацію окупанти не випускають їх на територію, підконтрольну українському уряду.

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