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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Окупанти вирішили просто втопити Маріуполь в лайні": росіяни планують запуск міської насосної станції в Старому Криму, що загрожує стрімким зростанням інфекційних захворювань

"Окупанти вирішили просто втопити Маріуполь в лайні": росіяни планують запуск міської насосної станції в Старому Криму, що загрожує стрімким зростанням інфекційних захворювань

11 травня, 2022 середа
15:13
війна з Росією Маріуполь, завали Драмтеатру

Окупанти анонсували тестовий запуск міської насосної станції в с. Старий Крим, що може привести до переповнення каналізаційної системи Маріуполя

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За твердженням росіян, вода буде йти самопливом по місту, проте топографія Маріуполя не дозволяє таку подачу води без застосування інших насосних станцій в середні міста. Такі дії призведуть до підтоплення у ділянках прориву та переповнення каналізаційної системи.

"Окупанти вирішили просто втопити Маріуполь в лайні, буквально. Найбільший ризик в цьому - стрімке зростання інфекційних захворювань та зростання смертності", - написав Андрющенко.

Радник мера закликає жителів міста використовувати воду, якщо та з’явиться у будинку, виключно технічно, оскільки кількість хлору в ній може бути смертельною.

  • Нагадаємо, у міськраді Маріуполя зазначили, що понад 10 тис. мешканців можуть померти через хвороби й антисанітарію до кінця 2022 року. За словами мера міста Вадима Бойченка, частина містян повернулася до Маріуполя з прилеглих селищ, адже через жорстку фільтрацію окупанти не випускають їх на територію, підконтрольну українському уряду.

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Новини
Маріуполь
вода
каналізація
окупанти
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