Зошити підписують "Маріуполь. Ростовська область": у міськраді фіксують докази того, що окупанти мають намір прямої інтеграції Маріуполя в Росію

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, першим кроком є перехід на російський код зв’язку. Після цього до окупованих територій мають зайти російські банки та заклади освіти, частина з яких планує не тільки зараховувати на навчання дітей із цих територій, але й працювати в області безпосередньо.

"Надходить інформація про намір організації та проведення референдуму в Маріуполі до приєднання до росії. Так, вчора сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня. Ми також неоднаразово отримували свідчення від джерел, що самоназваний мер назває саме цю дату. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати – продовжуємо відсліковувати та фіксувати", – говорить Андрющенко.

Маріупольців, яких визнано "неблагонадійним" у фільтраційних таборах доставляють до концтаборів.

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