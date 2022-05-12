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Головна війна з Росією Зошити підписують "Маріуполь. Ростовська область": у міськраді фіксують докази того, що окупанти мають намір прямої інтеграції Маріуполя в Росію

Зошити підписують "Маріуполь. Ростовська область": у міськраді фіксують докази того, що окупанти мають намір прямої інтеграції Маріуполя в Росію

12 травня, 2022 четвер
17:40
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Окупанти мають намір прямо інтегрувати Маріуполь у Росію, дітей у школах вже змушують підписувати зошити "Маріуполь. Ростовська область"

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, першим кроком є перехід на російський код зв’язку. Після цього до окупованих територій мають зайти російські банки та заклади освіти, частина з яких планує не тільки зараховувати на навчання дітей із цих територій, але й працювати в області безпосередньо.

"Надходить інформація про намір організації та проведення референдуму в Маріуполі до приєднання до росії. Так, вчора сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня. Ми також неоднаразово отримували свідчення від джерел, що самоназваний мер назває саме цю дату. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати – продовжуємо відсліковувати та фіксувати", – говорить Андрющенко.

  • Маріупольців, яких визнано "неблагонадійним" у фільтраційних таборах доставляють до концтаборів.

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Росія
геноцид
Маріуполь
окупація
новини Донбасу
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