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Головна війна з Росією Щодо Маріуполя зареєстровано вже 850 воєнних злочинів Росії, - мер Бойченко

Щодо Маріуполя зареєстровано вже 850 воєнних злочинів Росії, - мер Бойченко

14 травня, 2022 субота
00:44

Станом на 13 травня Україна зареєструвала 850 воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами у Маріуполі

Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, передає "Укрінформ".

"Є кримінальні провадження. Щодо одного Маріуполя 850 вже зафіксовано офіційно воєнних злочинів", - сказав Бойченко.

Одним із найвідоміших воєнних злочинів росіян мер назвав бомбардування авіацією драматичного театру, де переховувалися мирні жителі з дітьми.

"Зараз підтверджується, що там, можливо, загинуло 600 людей, жінок і дітей, яких поховали живцем у бетоні цими двома авіаційними бомбами", - сказав Бойченко.

Також серед російських воєнних злочинів мер назвав обстріл окпантами міської лікарні №1.

"Першу лікарню, яка відмовилася від депортації, де лікарі разом із пацієнтами відмовилися виїжджати у напрямку "ДНР", наступного дня розстріляли артилерією, спалили нові сучасні відділення травматології та хірургії. Там поранені маріупольці згоріли живцем", - сказав Бойченко.

Бойченко також нагадав про інші воєнні злочини росіян у Маріуполі - бомбардування пологового будинку, розстріл черги людей, які стояли за водою, знищення продуктових складів, міського автобусного парку тощо.

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Новини
Маріуполь
російська військова агресія
Вадим Бойченко
воєнні злочини Росії
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