Щодо Маріуполя зареєстровано вже 850 воєнних злочинів Росії, - мер Бойченко
Станом на 13 травня Україна зареєструвала 850 воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами у Маріуполі
Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, передає "Укрінформ".
"Є кримінальні провадження. Щодо одного Маріуполя 850 вже зафіксовано офіційно воєнних злочинів", - сказав Бойченко.
Одним із найвідоміших воєнних злочинів росіян мер назвав бомбардування авіацією драматичного театру, де переховувалися мирні жителі з дітьми.
"Зараз підтверджується, що там, можливо, загинуло 600 людей, жінок і дітей, яких поховали живцем у бетоні цими двома авіаційними бомбами", - сказав Бойченко.
Також серед російських воєнних злочинів мер назвав обстріл окпантами міської лікарні №1.
"Першу лікарню, яка відмовилася від депортації, де лікарі разом із пацієнтами відмовилися виїжджати у напрямку "ДНР", наступного дня розстріляли артилерією, спалили нові сучасні відділення травматології та хірургії. Там поранені маріупольці згоріли живцем", - сказав Бойченко.
Бойченко також нагадав про інші воєнні злочини росіян у Маріуполі - бомбардування пологового будинку, розстріл черги людей, які стояли за водою, знищення продуктових складів, міського автобусного парку тощо.
- Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у тимчасово окупованому Маріуполі майже 170 тис. жителів потерпають від голоду.
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