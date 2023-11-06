Держсекретар США прибув до Туреччини

Про це пише CNN та Anadolu.

Зазначається, що літак з держсекретарем приземлився в аеропорту Есенбога о 23:58 за місцевим часом.

"В аеропорту Есенбога Блінкена зустрічали посол США в Анкарі Джеффрі Флейк, генеральний директор із двосторонніх політичних відносин управління Північної та Південної Америки міністерства закордонних справ посол Япрак Балкан, заступник губернатора Анкари Намик Кемаль Назли та інші офіційних осіб", - йдеться у повідомленні.