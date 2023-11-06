Держсекретар США прибув до Туреччини
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Туреччини. Він планує зустрітися з офіційними особами, щоб обговорити війну між Ізраїлем та ХАМАС
Зазначається, що літак з держсекретарем приземлився в аеропорту Есенбога о 23:58 за місцевим часом.
"В аеропорту Есенбога Блінкена зустрічали посол США в Анкарі Джеффрі Флейк, генеральний директор із двосторонніх політичних відносин управління Північної та Південної Америки міністерства закордонних справ посол Япрак Балкан, заступник губернатора Анкари Намик Кемаль Назли та інші офіційних осіб", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає ХАМАС не терористами, а "визволителями та моджахедами".
- Ізраїль він при цьому називає "окупантом", що винен у "військових злочинах".
- Окрім того, турецькі урядові юристи, як стверджує Ердоган, готують документи для звинувачення ЦАГАЛ у вчиненні "військових злочинів".
- 4 листопада стало відомо про відкликання Анкарою свого посла в Ізраїлі.
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